Confinement : les Français tiennent-ils tout le coup moralement ?

Après presque un mois sans se voir, on a voulu prendre des nouvelles. Alors, France 2 a appelé les Français pour leur demander comment ils vont. Arnaud, photographe au Havre (Seine-Maritime), s’est donné un défi pendant le confinement : une photo de famille tous les deux jours. Des compositions humoristiques pour passer le temps en ensemble, ou tout simplement passer le temps.

En quête de sens

Le temps passe plus vite pour Julie, bien occupée par la petite Gabrielle, âgée d’un mois. La période de confinement bouleverse forcément ses plans. "J’attendais ce moment hyper familial et hyper important (...) du coup, c’est très triste", déplore la jeune maman. Et si on s’habituait au confinement ? Paul, 20 ans, confiné chez ses parents, se pose des questions sur son avenir. Trouver un sens à ce confinement qui semble ne jamais finir, c’est peut-être le secret pour le supporter encore un peu.





