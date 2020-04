Confinement : les danseurs de l'Opéra de Paris offrent un ballet en visioconférence

Un ravissement pour la période du confinement. Depuis plus d'un mois et l'interdiction des rassemblements de plus de 1 000 personnes, impossible de se rendre à l'Opéra de Paris. Alors, plutôt que d'arrêter leur entraînement, les danseurs de l'institution du centre de la capitale ont souhaité rendre hommage au personnel soignant à leur manière. Chacun chez soi, ils se sont filmés en train de danser. Des petits bouts de danses assemblés par le réalisateur Cédric Klapisch.

Prokofiev pour répondre à l'actualité

"On sait qu'on ne peut pas sauver des vies, mais on peut donner du bonheur aux gens. Tous les danseurs étaient très motivés pour délivrer ce message", explique Cyril Mitilian, l'un de ces danseurs. La chorégraphie n'étant pas imposée, des petits bouts de vie des danseurs confinés se glissent entre les pas. La musique, signée Sergueï Prokofiev, exprime la peur et l'espoir, un écho certain à notre actualité.

Le JT

Les autres sujets du JT