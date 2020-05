Confinement : le niveau d'épargne atteint un pic historique

Avec le confinement, de nombreux Français ont vu leur train de vie baisser. En conséquence, le niveau de l'épargne a atteint un pic historique au mois d'avril. "La collecte du livret A est record, près de 5,5 milliards d'euros. Au mois de mars, déjà, les Français avaient déposé plus d'argent que d'habitude sur leurs comptes, mais là, ils ont doublé les apports. On atteint un niveau inédit depuis au moins sept ans", explique sur le plateau du 12/13 la journaliste Justine Weyl.

Les quatre premiers mois de 2020 font mieux que l'ensemble de 2019

"Rien que sur les quatre premiers mois de l'année 2020, le livret A a collecté plus que sur l'ensemble de 2019. La tendance est la même pour un autre produit d'épargne qui est très populaire, le livret de développement durable et solidaire (LDDS). Son niveau mensuel est historique : près de 2 milliards d'euros. Et ce n'est clairement pas la perspective d'une rémunération importante qui a motivé les épargnants, puisque le taux de ces livrets a baissé en février de 0,75 % à 0,5 %", rajoute la journaliste.

