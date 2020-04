Confinement : Grand Corps Malade rend hommage aux “transparents de la République”

Grand Corps Malade appelle les soignants les “vrais héros” et les “transparents de la République”. Alors, le slameur reversera l’intégralité des fonds récoltés grâce à son titre Effets secondaires aux hôpitaux de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et de Mantes-la-Jolie (Yvelines). “Les soignants, on a tous envie de leur rendre hommage à juste titre”, commente le chanteur. Mais dans son titre, les “transparents de la République”, englobent “ceux qu’on n'a pas l’habitude de voir, ceux à qui on ne rend jamais hommage. Et là, ce sont les seuls qui sortent dans la rue, qui prennent des risques pour continuer leur métier”.

Le Secours populaire sur le pont

Si les Français sont, dans leur grande majorité, solidaires des soignants, la solidarité à l’égard des plus démunis est également essentielle en cette période de crise économique. Les bénévoles du Secours populaire sont sur le pont. Geneviève en fait partie. Elle a intégré l’antenne de Pantin (Seine-Saint-Denis), qui va s’approvisionner dans l'entrepôt départemental, situé à Romainville. Pour servir 162 familles dans le besoin, elle a commandé quatre tonnes de matériel. De quoi tenir une semaine.

