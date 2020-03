Confinement : durcissement des règles, les plages fermées

Les oiseaux seront désormais les seuls à profiter du sable. Toutes les plages de Méditerranée, de la Corse à la côte d’Azur en passant par l’Occitanie sont interdites pour cause de Covid-19. A Nice (Alpes-Maritimes), sur les célèbres galets, terminées les baignades ou les promenades, même pour les familles. "Nous avons un petit appartement avec une petite fille et une grand chien, donc pour moi, c’est vraiment un plaisir d’aller ici une fois par jour", explique une passante, déçue de ne plus pouvoir profiter de son rituel quotidien.

De nombreux rassemblements sur les plages

La mesure est entrée en vigueur le jeudi 19 mars, alors certains en ont profité aujourd’hui. "Je sors nager tous les matins. Je pensais que c’était un bon moyen d’avoir une activité physique, tout en étant seul", explique une nageuse. Ces derniers jours, les autorités ont constaté de nombreux rassemblements sur les plages et passent à la vitesse supérieure.