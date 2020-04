Confinement : des enfants de soignants accueillis dans les écoles

Alors que les personnels soignants doivent continuer à travailler, certaines écoles restent ouvertes malgré le confinement pour accueillir leurs enfants. C'est notamment le cas à Nantes (Loire-Atlantique). "Je m'appelle Marie Beauvais, je suis cheffe d'établissement. Nous sommes confinés, mais nous recevons uniquement les enfants du personnel soignant", explique la directrice, qui constate néanmoins : "Ce qui manque, c'est le bruit des enfants, les sourires aussi." L'école est devenue silencieuse du jour au lendemain, avant le confinement, il y avait 430 élèves dans 15 classes.

Seulement huit enfants dans l’école

Désormais, ils ne sont plus que huit enfants. Au moins, un de leurs parents est médecin généraliste ou à l'hôpital. Tous les âges se mélangent, de 3 à 9 ans. "Même si on ne voit plus les copines et que c'est pas le même professeur, c'est quand même bien", raconte une fillette. La directrice essaye de ne pas trop penser au virus. "Nous avons eu des enfants ou encore des parents qui ont eu le coronavirus (...) mais j'ai accepté ce métier de chef d'établissement, alors je suis là, c'est normal."