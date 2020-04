VIDEO. Confinement : des amateurs d'art s'amusent à "copier" les grandes œuvres

Les célèbres montres de Dali sont remplacées par des œufs au plat. La jeune fille à la perle est incarnée par une jeune fille d'aujourd'hui. Le but est de reproduire des tableaux de maîtres presque à l'identique et de se prendre en photo. Un couple du Tarn-et-Garonne a déjà une dizaine de réalisations au compteur.

Un défi très suivi en Russie

"Le plus dur, c'est de prendre la position du personnage du tableau. Dans les tableaux, les personnages ont souvent les membres très longs et très fins et ce n'est pas souvent réaliste", explique Océane Méade, l'une des participantes au défi, qui est très suivi… en Russie. Là-bas, le groupe Facebook compte 400 000 membres. Les règles sont strictes : les retouches sont interdites, et les participants ont pour obligation de ne pas acheter d'objets. Souvent, des indices de l'épidémie de Covid-19 s'invitent sur les photos.

