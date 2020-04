Confinement : avec ces Français obligés de travailler dehors

Il y a des Français pour qui le confinement, qui en est à son 21e jour lundi 6 avril, ne bouleverse pas tout à fait le quotidien, même si le Covid-19, lui, modifie leur vie au jour le jour. Pour certains, en effet, impossible de télétravailler, retranchés à l'abri du virus. Émeline, par exemple, est aide à domicile dans le 15e arrondissement de Paris. Pour elle, pas question d'arrêter de rendre visite à ses patients. Parmi les choses qui changent, terminés les voyages en transport en commun.

Mesures sanitaires renforcées chez les pompiers

Pour Julien, sapeur-pompier à Magnanville dans les Yvelines, l'épidémie signifie des mesures sanitaires renforcées. "Avec le Covid-19, on a modifié nos façons de travailler, notamment avant la vérification des véhicules, on nettoie et on désinfecte toutes les parties de contact, celles que l'on touche avec les mains", explique-t-il notamment.

