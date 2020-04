DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: #CORONAVIRUS Bonjour @Valf83L'intérêt de cette attestation numérique est justement de ne pas avoir à imprimer le document, car tout le monde n'a pas cette possibilité et cela évite de la recopier à chaque déplacement.

: #CORONAVIRUS Bonjour, l'attestation de déplacement généré par le ministère de l'intérieur sur téléphone ne sera pas signée. Faudra t il l'imprimer pour la signer ?

: Bonjour @Rita du 34Le service proposé par le ministère de l'Intérieur n'envoie vos données sur aucun serveur. Toutes les informations que vous renseignez dans le formulaire restent dans votre smartphone. Il n'y a donc aucune crainte de fichage de vos données personnelles ou de vos déplacements.

: Ce format numérique...N’est-ce pas une façon de nous « surveiller »?

: Bonjour @Samanta, non pas besoin d'avoir les deux versions de l'attestation, une seule suffit, et les renseignements sont les mêmes à inscrire que d'habitude (motif du déplacement, identité, adresse...etc). Voici le lien pour effectuer les démarches.

: Est-ce obligatoire d'avoir l'attestation smarphone et papier ? les renseignements sont identiques à reporter sur les 2 cas ?

: Bonjour @anono Si vous parlez de la chaîne #Alamaison voici dans le détail les canaux sur lesquels les programmes sont disponibles :



• Bouygues : canal 233



• Canal + : sur Mycanal



• Free : canal 244



• Orange : canal 31



• SFR : canal 239

: Impossible de déchiffrer le numéro de chaîne sur votre image mais merci quand même, on va se débrouiller.

: Bonjour Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar, diplômé de médecine, travaillera pour le service de santé une fois par semaine pendant l'épidémie du nouveau coronavirus, a annoncé un porte-parole du gouvernement. Selon l'Irish Time (en anglais), le Premier ministre doit se consacrer à l'évaluation des symptômes des patients par téléphone.









(BRYAN MEADE / AFP)



: Bonjour FI! Un petit mot sur le PM irlandais qui reprend du service en tant que médecin ? Bonnes journée @

: Bonjour @Jérôme. Vous pouvez la retrouver dans ce lien. "Les données saisies sont stockées exclusivement sur votre téléphone ou votre ordinateur. Aucune information n'est collectée par le ministère de l'Intérieur. L'attestation pdf générée contient un QR Code. Ce code-barres graphique permet de lire les informations portées dans votre attestation au moment de leur saisie", précise le ministère de l'Intérieur.







: Bonjour, quid de l’attestation de déplacement sur le mobile. Merci

: Toutefois, cela ne signifie pas que le virus excrété est encore vivant. Selon le médecin Benjamin Davido, infectiologue à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine), "on considère que si 8 jours après leur apparition, les symptômes de la maladie disparaissent, alors le patient n’est plus considéré comme contagieux. Un délai que l’on porte à 10 jours pour les patients immunodéprimés".

: Bonjour @ex malade Covid19. Début mars, la revue scientifique américaine The Lancet a publié une étude sur la contagiosité du Covid-19, établissant que le virus avait une très haute et très longue contagiosité, résume 20 Minutes. Après avoir suivi 191 patients malades à Wuhan en Chine, des médecins ont constaté qu’après la guérison clinique, près d'un tiers des malades continuait à excréter du virus. Cette durée d'excrétion virale variait de 8 à 37 jours après l’apparition des premiers symptômes.

: Bonjour. Je retente ma question ....J ai attrapé ce fichu virus et je suis finalement guéri.Pouvez vous me dire jusqu'à quand je reste contagieux svp?? Je ne trouve nulle part cette information. Mille mercis et bon courage Restez chez vous!!!

: Bonjour @Coum. L'Inde est à l'arrêt depuis que les autorités ont décrété le 25 mars un confinement national de la population. Les frontières entre Etats sont fermées, les transports publics inexistants, les magasins fermés. Le ministère de la Santé a conseillé à la population de porter des masques artisanaux réutilisables pour "aider à protéger la communauté dans son ensemble". Le pays recense officiellement 3 500 cas dont 83 décès, selon les derniers chiffres officiels.

: Bonjour quelle est la situation en Inde svp

: Bonjour , il va falloir encore patienter. Le ministère de l'Intérieur précise qu'une dérogation est possible dans le cas de "déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants" et que le lieu du confinement "ne doit pas changer". Tout déplacement pour des motifs amicaux ou affectifs, type repas entre amis ou chez des membres de la famille sont donc interdits.

: Bonjour Mon amie vit a 50km de chez moi , nous sommes ensemble depuis 3 ans , pour des raisons scolaires de nos enfants respectifs nous ne pouvons pour le moment vivre sous le même toit , on ne se voit plus depuis 3 semaines , a-t-on le droit de se voir au moins le week-end ?