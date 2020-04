Confinement : 826 millions d'élèves n'ont pas d'ordinateur chez eux pour l'enseignement à distance, prévient l'Unesco

Par ailleurs, 706 millions d'élèves "n'ont pas internet à la maison", selon l'Unesco, qui dénonce une "fracture numérique préoccupante dans l'enseignement à distance".

L'inégalité se renforce face à la pandémie. La moitié du nombre total d'apprenants dans le monde, soit 826 millions d'élèves et étudiants, "n'ont pas accès à un ordinateur à domicile", souligne l'Unesco alors que l'enseignement à distance est privilégié par une majorité de pays face à l'épidémie de Covid-19.

"Et 43% (706 millions) n'ont pas internet à la maison", ajoute l'Unesco dans un communiqué, dénonçant une "fracture numérique préoccupante dans l'enseignement à distance". "Les disparités sont particulièrement marquées dans les pays à faible revenu : en Afrique subsaharienne, 89% des apprenants n'ont pas accès aux ordinateurs familiaux et 82% n'ont pas internet", note l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture.

"Une réelle menace pour la continuité de l'apprentissage"

"En outre, alors que les téléphones mobiles peuvent permettre aux apprenants d'accéder à l'information, de se connecter entre eux et avec leurs enseignants, environ 56 millions d'apprenants vivent en des lieux non desservis par les réseaux mobiles, dont près de la moitié en Afrique subsaharienne", ajoute l'Unesco.

"En Afrique subsaharienne, seuls 64% des enseignants du primaire et 50% de ceux du secondaire ont reçu une formation minimale qui, souvent, n'inclut pas de compétences en TIC", ajoute le communiqué. "Ces inégalités constituent une réelle menace pour la continuité de l'apprentissage en cette période de perturbation sans précédent de l'éducation", souligne Stefania Giannini, sous-directrice générale de l'Unesco pour l'éducation.

Au moins 1,5 milliard d'élèves et 63 millions d'enseignants du primaire et du secondaire sont touchés par les perturbations sans précédent causées par la pandémie de Covid-19, avec la fermeture d'écoles dans 191 pays, selon l'Unesco.