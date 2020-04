Confinées seules, des personnes isolées témoignent

Ulcérée. Eliane Serveaux, 74 ans, ne digère pas les annonces du président de la République. Pour elle, comme toutes les personnes âgées, le confinement jouera les prolongations au-delà du 11 mai. "C'est long, beaucoup trop long, déplore la retraitée. Le pire, c'est que ça va durer des mois, les gens vont craquer". Même incompréhension pour Catherine Deltombe. Retraitée célibataire, recluse dans son deux pièces, elle s'interroge sur le manque de tests.

"J'espère pouvoir rentrer chez moi"

"On saurait ainsi quelles sont les personnes qui ont contracté le coronavirus et celles qui ont su développer des anticorps ; à ce moment-là, celles-ci pourraient être déconfinées", estime la retraitée. Le confinement est aussi un casse-tête pour les étudiants : pas de reprise de cours jusqu'à nouvel ordre. "J'espère pouvoir rentrer chez moi, vu que c'est ma seule solution car je n'aurai bientôt plus d'appartement", confie Miguel Marie-Sainte, étudiant martiniquais à Toulouse.

