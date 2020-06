Commerce : le déconfinement a-t-il redynamisé la consommation ?

Les Français ont fait des économies durant le confinement, alors ont-ils profité de la réouverture des commerces pour dépenser leur argent auprès de commerçants ? Eux attendent impatiemment de retrouver le niveau d'activité habituel. Dans les rues de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), les sacs de courses commencent à refaire leur apparition aux mains des clients, signe que les Français consomment plus qu'attendu. Certains magasins de vêtements ont toutefois encore du mal à attirer les acheteurs.

Le bricolage et le sport à la fête

Dans une boutique de la ville basque, le choix a été fait de mettre tous les articles à 30 €. Mais les magasins d'articles de sport ou de bricolage, eux, n'ont pas besoin d'attirer les clients. Leur activité est la même que l'année dernière, malgré la crise sanitaire. À Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), un magasin de jeux voit défiler les clients depuis sa réouverture. "On a fait le même chiffre au mois de mai que le mois de mai de l'année dernière, alors qu'il nous manquait dix jours à cause du confinement. On ne devrait pas fermer, c'est une bonne nouvelle", illustre Jean-Georges Valles de l'Usine à jeux.

