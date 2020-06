Commerçants : ils refusent de payer leurs loyers

La lutte entre commerçants et bailleurs risque de durer. Au coeur de la bataille : l'épineuse question des loyers. Après plus de deux mois de fermeture à cause du confinement et un chiffre d'affaire en chute libre, de plus en plus d'entreprises réclament leur annulation. Un propriétaire de plusieurs établissements à Paris (Île-de-France) n'a pas payé les loyers pour les mois d'avril, mai et juin. Il affirme attendre une aide de l'État et estime ne pas pouvoir régler la note.

La deuxième charge la plus lourde après les salaires

"Dans quelques mois, on va devoir rembourser les loyers qui sont toujours réclamés par les bailleurs, mais on ne pourra pas faire face à cela car notre activité ne sera pas pleinement repartie", s'alarme Laurent Fréchet. Les loyers sont la charge la plus lourde pour les entreprises, après les salaires.

