Climat : un nouveau record d'émissions mondiales de CO2 en vue alerte l'Agence internationale de l'énergie

Les émissions mondiales de CO2, source première du réchauffement climatique, devraient atteindre un niveau jamais vu d'ici 2023 et continuer à croître par la suite, a mis en garde mardi 20 juillet l'Agence internationale de l'énergie (AIE). En cause, explique l'agence de l'OCDE, la trop faible part que les plans de relance liés au Covid-19 consacrent aux énergies propres.

Les Etats ont débloqué des sommes sans précédent pour affronter la pandémie, mais à peine 2% sont allées à ce jour à la transition en faveur des énergies propres, a calculé l'AIE dans une analyse (en anglais) des plans de relance et de leur impact énergétique. A ce stade, l'essentiel des 16 000 milliards de dollars de mesures fiscales annoncées est allé dans les dépenses sanitaires et le soutien d'urgence aux entreprises et ménages. Quelque 2 300 milliards ont été consacrés à la relance économique, dont 380 milliards liés à des projets énergétiques "durables".

"Depuis le début de la crise du Covid-19, de nombreux gouvernements ont dit combien il était important de mieux reconstruire, pour un avenir plus sain, mais beaucoup doivent encore joindre les actes à la parole", relève auprès de l'AFP le directeur de l'AIE, Fatih Birol.

Selon les calculs de l'AIE et du FMI mi-2020, 1 000 milliards de dollars d'investissement vert additionnel par an et sur trois ans (efficacité énergétique, électrification, réseaux...) permettraient de soutenir à la fois la reprise et la création de "9 millions d'emplois", dans le respect de l'accord de Paris. A ce jour, les mesures adoptées devraient entraîner 350 milliards de dollars de dépenses supplémentaires annuelles, de 2021 à 2023 : c'est mieux qu'avant la crise liée au Covid-19, mais pas suffisant.