Cinéma : les tournages peuvent recommencer

Longtemps dans l'incertitude, le secteur du cinéma commence à voir l'horizon se déboucher. Si les gros blockbusters internationaux ont été repoussés, à cause de la fermeture des salles de cinéma notamment aux États-Unis, l'activité repart en France depuis lundi 22 juin. Les tournages ont également pu reprendre, progressivement, avec le déconfinement. C'est le cas de celui du film Envol, à Nice (Alpes-Maritimes).

Une assistante aux gestes barrière

Mais les équipes de tournages ont été contraintes de s'adapter à la situation sanitaire. Ainsi, une assistante a dû être recrutée avec pour seule mission de faire respecter les mesures barrières sur le plateau. Pour les scènes en intérieur, le port du masque est obligatoire et chaque personne a son propre tube de gel hydroalcoolique. "Ce n'est pas ça qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est de faire le film, maintenant", explique l'acteur Pierre Santini, qui tient le premier rôle.

Le JT

Les autres sujets du JT