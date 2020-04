Chômage partiel : une perte de pouvoir d'achat dure à vivre

Il y a d'abord eu le contrecoup de l'annonce et les incertitudes qui vont avec. Mais pour les huit millions de salariés mis au chômage partiel depuis un mois et le début de la crise économique liée au coronavirus Covid-19, cette situation se mesure aujourd'hui par la baisse de leur pouvoir d'achat. Une chute qui n'a pas le même effet pour chaque foyer et qui peut, pour les plus en difficulté, être un réel coup dur.

"On ne sait pas ce qui va arriver le mois prochain"

Parce qu'au chômage partiel, si un salarié touche 84% de son salaire net, il doit dire adieu à ses différentes primes ainsi qu'aux heures supplémentaires. "Je ne touche pas ma carte bleue, comme ça c'est économique. A part pour les courses. On ne sait pas ce qui va arriver le mois prochain, alors on garde", explique un carrossier-peintre installé en Seine-et-Marne.





