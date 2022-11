Chine : un vaccin anti-Covid oral "pratique et sans piqûre" pour soutenir la stratégie zéro Covid

À la sortie du centre de vaccination mercredi 23 novembre, les premières impressions sont plutôt positives alors que la colère monte en Chine, toujours empêtrée dans sa politique zéro-Covid. Cette Pékinoise de 73 ans vient de recevoir sa dose de rappel. Une démarche très rapide et simple, il suffit de mordre dans un verre en plastique et d'aspirer profondément le gaz qui est libéré. "La piqûre, ça fait mal ! dit-elle. Il y a aussi des risques de démangeaison et d'allergie au niveau de la peau. Alors que ce vaccin, il est pratique. Il n'y a pas de piqûre".

"J'ai confiance car il a été mis au point par le professeur Chen Wei de l'institut chinois de médecine militaire. Il y a eu de nombreux essais cliniques. Je crois donc que c'est un vaccin sûr." Une Chinoise de 73 ans à franceinfo

Ce vaccin anti-Covid oral est un première mondiale. Le vaccin est 100% chinois, fabriqué par le laboratoire CanSino Biologics basé à Tianjin, prés de Pékin. Le fabricant assure que les personnes vaccinées bénéficient six mois après d'une immunité supérieure à celle des patients ayant reçu une dose de rappel par voie intramusculaire. Le gaz qui se dépose sur la muqueuse respiratoire dans la bouche est censé bloquer l'entrée des gouttelettes extérieures potentiellement contaminées par le Covid-19.

Manque de données

Mais le vaccin a été autorisée très récemment après une courte période de tests et pour le virologue Jin Dongyan, de l'université de Hong Kong, il faut être prudent. "Nous n'avons pas encore toutes les données sur l'effet de ce vaccin, relativise le virologue. Nous n'avons pas accès à des données qui montrent clairement l'efficacité du vaccin."

"Le vaccin oral est peut être efficace pour stimuler l'immunité des muqueuses au niveau de la bouche, mais nous ne savons pas si c'est réellement aussi bénéfique que les vaccins intramusculaires pour traiter les cas graves et empêcher les décès." Jin Dongyan, virologue à franceinfo

En tout cas, les autorités misent beaucoup sur ce vaccin oral. Des publicités sont diffusées sur les réseaux sociaux notamment pour convaincre les personnes âgées de se faire vacciner. Seulement 69% des seniors en Chine ont reçu trois doses de vaccins anti-Covid, ce qui rend compliquée la levée de la stratégie zéro Covid. Mercredi, afin de faire face au ralentissement de l’économie chinoise, le FMI a demandé à la Chine d’accélérer le rythme des vaccinations contre le Covid-19.