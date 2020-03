Coronavirus : en Chine, les restrictions aux déplacements vont être levées à Wuhan

Seuls les habitants considérés comme sains pourront se déplacer librement à partir du 8 avril dans la ville, d'où est partie la pandémie de Covid-19.

C'est le bout du tunnel pour les habitants de Wuhan. La ville chinoise, berceau de l'épidémie de Covid-19, va lever le 8 avril ses restrictions aux déplacements après plus de deux mois de confinement, ont annoncé mardi 24 mars les autorités. Le reste de la province du Hubei bénéficiera de cette mesure dès ce mercredi 25 mars. Seuls les habitants considérés comme sains pourront dans un premier temps se déplacer librement.

Cette décision intervient alors que la Chine semble avoir réussi à enrayer l'épidémie. Un nouveau cas a été signalé à Wuhan après cinq jours sans contaminations locales supplémentaires et sept personnes y sont mortes des suites de la maladie. Mais l'immense majorité des nouveaux cas dans le pays concerne désormais des contaminations de personnes de retour de l'étranger. Avec plus de 80 000 cas et 3 277 décès officiellement recensés, la Chine est le deuxième pays le plus touché au monde par le nouveau coronavirus après l'Italie.