Chine : la stratégie zéro Covid s’avère désastreuse pour l’économie

C’est le chaos en Chine, notamment sur les routes, comme à Zhengzhou. Les habitants de cette ville de 10 millions d’habitant viennent d’apprendre qu’ils seront confinés et se sont précipités dans les supermarchés. Ce qui a créé la panique. A Shanghai, les routes sont toujours désertes et les habitants cloîtrés. L’économie de la ville est au point mort. Aucun commerce de proximité et centre commerciaux et restaurants ne sont ouverts. La consommation et les services sont en berne. Seules des entreprises dites essentielles fonctionnent à nouveau. Dans l’entreprise Hua Hang, qui confectionne des semi-conducteurs, les salariés travaillent et dorment… sur place.

Les ports tournent au ralenti

"La demande mondiale en puces électroniques explose. Nous devons faire le nécessaire pour continuer à produire assez de puces et nous assurer que nos sous-traitants ne soient pas en rupture de stocks", confie Wei Zhengying, directeur de Hua Han semi-conducteurs. L’impact de la stratégie zéro-Covid est inquiétant pour l’économie du pays. Toutes les chaînes d’approvisionnement sont bloquées et les ports fonctionnent au ralenti.