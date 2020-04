Châteauroux : des tests sérologiques pratiqués sur les soignants

Ils sont attendus comme l'une des solutions pour permettre au déconfinement d'avoir lieux dans les meilleures conditions à partir du 11 mai, comme annoncé lundi 13 avril par Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée. Les tests sérologiques sont actuellement en phase d'essai, comme à Châteauroux, dans l'Indre, où une grande opération de dépistage a eu lieu en direction du personnel soignant. Le but de la journée, savoir qui parmi eux a déjà contracté le coronavirus Covid-19.

Seulement 10 minutes d'attente

"On a pris certaines mesures pour se confiner. Est-ce que ça a été suffisant ? Est-ce qu'on a bien fait ?", s'interroge une pharmacienne à l'entrée du laboratoire. Une fois à l'intérieur, les professionnels de la santé attendent en respectant les mesures barrières. Chacun son tour, on leur prélève une goutte de sang au bout du doigt et dix minutes plus tard ils sont fixés.