Chaleur : comment supporter la chaleur avec le masque ?

Difficile à porter par ces fortes chaleurs, mais le masque est recommandé en cas de proximité sur les chantiers, comme à Bordeaux (Gironde). "Porter le masque avec la chaleur, ce n'est pas facile mais (...) on n'a pas le choix", explique un ouvrier. Travaillant de 7h30 jusqu'à 17 heures, les ouvriers subissent la chaleur du matin jusqu'au soir.

Se protéger de la chaleur par tous les moyens

"On redoute la journée d'aujourd'hui (mercredi 24 juin) parce qu'ils annoncent beaucoup de chaleur. On fait des pauses toutes les deux heures pour s'hydrater et prendre l'air", précise un autre ouvrier. À l'extérieur, certains préfèrent ne pas porter le masque. Mais en intérieur, comme dans les salons de coiffure, mettre un masque reste la règle. "On respire moins bien avec le masque, donc le fait qu'il y ait de la chaleur, c'est compliqué", assure une coiffeuse.

