"C’est assez fun" : avec l'interdiction de rouvrir, les salles de sports déplacent leurs cours sur leur parking

Certaines salles de sports ont trouvé une parade face à l’interdiction de réouverture malgré le déconfinement. Elles organisent des séances en petit groupe sur le parking de leur établissement. Sur la côte basque, où ces derniers jours il a fait très beau, la pratique se développe.

"Début, squat ! Allez courage !", d’un côté la route qui mène aux plages, de l’autre les murs jaune et bleu de la salle de sport et entre les deux, le parking. C’est là que se déroulent désormais, neuf fois par semaine, les cours de la salle Gochoa, à Anglet dans les Pyrénées-Atlantiques. Les salles de sports n’ont pour l’instant pas le droit de rouvrir malgré le déconfinement mais certaines ont trouvé une parade en organisant des séances en petit groupe sur le parking de leur établissement comme dans le pays basque où le beau temps permet à la pratique de se développer.

>> Suivez les dernières informations sur la pandémie dans notre direct

C'est une séance sans matériel et sans serviettes, avec une distance minimum de deux mètres entre les participants. Le cours est retransmis en direct sur internet pour ceux qui n’ont pas pu avoir de place. "On a un petit peu de chance puisqu’on a refait l’enrobé de notre parking il y a moins de six mois, explique Mathias Ranque, cogérant de la salle Gochoa. Donc, il n’y a pas de risque de foulure pour les participants. Aucun trou, c’est nickel. On a une salle qui fait dans les 800 m2 et on a un parking tout autour avec une trentaine de places traditionnelles et on a un endroit qui n’est pas en pente sur le côté. Il y a de la circulation à côté, on a quand même pas mal de passage."

Retrouver les sensations et l'ambiance

"C’est drôle parce que les gens parfois klaxonnent et saluent les participants, c’est assez fun finalement", poursuit le co-gérant de la salle. À quelques kilomètres de là dans la même ville mais sur un autre parking, celui du Earn Training Center. Julien y donne rendez-vous à ses adhérents, tous les soirs, du lundi au vendredi. En respectant scrupuleusement les règles d’hygiène : "On s’est doté de produits désinfectants et de gels hydroalcooliques. Pour l’organisation c’est le coach qui installe le matériel et les stations de travail pour chaque adhérent qui s’est inscrit à nos cours."

Si on a besoin d’un tapis ou d’un élastique, c’est nous qui le mettons sur la station de travail. On ne laisse pas les adhérents aller prendre leur propre matériel.Julien, Earn Training Centerà franceinfo

Annabelle fait partie des adhérents privés de salle de sport pendant deux mois. Mardi soir, c’est avec beaucoup de plaisir, qu’elle a fait sa première séance en extérieur. "Pendant le confinement on a pu continuer une activité sportive quand même en visio mais on n’a pas la même intensité dans l’effort comme on est seul devant son écran, explique-t-elle. C’est quand même plus agréable avec un groupe avec qui on se pousse un petit peu et le coach est derrière aussi. Ça nous permet d’aller un peu plus loin dans nos capacités.

C’est hyper agréable de retrouver ces sensations, l’ambiance et l’habitude d’aller après le travail décompresser, même si c’est sur le parking.Annabelle, adhérente à Earn Training Centerà franceinfo

Ces entraînements en plein air donnent des idées à ceux qui les proposent. Pourquoi ne pas continuer ? Même quand les salles auront rouvert ? Mais cette fois-ci plutôt en bord de plage que sur le parking.