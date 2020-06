Ces chansons qui font l'actu. Les amoureux vont au cinéma

Le cinéma et les amoureux. Le cinéma et les dragueurs un peu lourds. Une source d'inspiration pour la chanson (GETTY IMAGES)

On ne sait pas si elle s’appelait vraiment Hélène dans la jeunesse de Charles Trenet, telle qu'il l'évoque dans Mon vieux ciné. Mais, pour des millions de Français, la réouverture des cinémas, cette semaine, c’est aussi ces souvenirs-là qui reviennent à la surface. Et ils sont partagés par à peu près toutes les générations. Georges Moustaki, par exemple, avait vingt et un ans de moins que Charles Trenet, et dans sa jeunesse, on allait au cinéma en couple.

Dans le second épisode de Ces chansons qui font l’actu diffusé ce week-end, vous entendez des extraits de :

Charles Trenet, Mon vieux ciné, 1951

Georges Moustaki, Odéon, 2003

Elise Vallée, Cinématographe, 1957

Maurice Chevalier, La Dame du cinéma, 1921

Odette Laure, Je n'irai plus au cinéma, 1961

Sheila, Le Cinéma, 1966

Sue Thompson, Sad Movies, 1961

Dany Fisher, Quand le film est triste, 1961

Sylvie Vartan, Quand le film est triste, 1962

OK Jazz, Quand le film est triste, 1962

Adrien Lamy, Quand je sors du ciné le dimanche soir, 1932

