Ces chansons qui font l'actu. La plage, c'est tellement sixties...

Des policiers contrôlent les passants sur la plage de Prado, à Marseille, le 20 mai 2020. (THEO GIACOMETTI / HANS LUCAS)

Les plages sont rouvertes : on peut courir, nager, sauter - pour peu que l’on respecte les règles de distanciation physique - mais on ne peut pas s’allonger. Or, dans les chansons de la plage, c’est fou ce que l’on passe comme temps couché - que l’on soit sous le soleil, le soir ou la nuit, chez Cathie Arel, chez Juliette Gréco ou chez Lucie Dolène - des chansons qui datent d'avant les années 70, comme si la démocratisation des vacances à la mer avait suscité une éphémère passion des artistes pour la plage et ses plaisirs.

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

Jacqueline Boyer, Deux corps sur la plage, 1962

Cathie Arel, Allongés sur la plage, 1963

Juliette Gréco, Les Amoureux de la plage, 1967

Lucie Dolène, Sur la plage, 1958

Brigitte Bardot, La Madrague, 1963

Supermika, Bye bye la plage, 2001

La Position du tireur couché, Les Plages de Berck, 2005

Niagara, L'Amour à la plage, 1986

Lorie, L'Amour à la plage, 2012

Toma, L'Amour à la plage, 2003

Sabine Paturel, L'Amour à la plage, 2002

Collectif métissé, L'Amour à la plage, 2017

