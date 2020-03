CARTE. Municipales 2020 : découvrez le taux d'abstention dans votre commune

Le taux d'abstention s'est élevé à 55,25% en moyenne dimanche, contre 36,5% en 2014.

C'est le chiffre clé du scrutin. Dimanche 15 mars, le taux d'abstention s'est élevé à 55,25% en moyenne en France, pour le premier tour des élections municipales. Un record historique, et de très loin. En 2014, ce taux (déjà élevé) était de 36,5%. Mais la situation est très variable selon les communes. Plus d'une centaine battent ainsi des records avec plus de 75% d'abstention, du jamais-vu. Nous faisons le tour des taux d'abstention dans les 35 000 communes française, ainsi que la comparaison avec le chiffre obtenu lors des municipales 2014.

Parmi les quelques 47,7 millions d'électeurs appelés à élire leur maire, moins de la moitié aura au final glissé un bulletin dans l'urne. Il faut dire que le gouvernement avait décrété la veille la fermeture de tous les "lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays" et avait conseillé de limiter ses déplacement pour contenir l'épidémie de coronavirus. De quoi refroidir de nombreux électeurs. Une forte interrogation pèse désormais sur la tenue du second tour, dimanche prochain, dans un pays où l'épidémie (127 morts et 5 423 cas dimanche soir) n'en est qu'à ses débuts, selon tous les spécialistes.