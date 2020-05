Carte du déconfinement : encore quelques points rouges ?

Quatre régions sont en rouge, mais jeudi 28 mai, toute la France pourrait-elle passer en vert ? Malgré quelques points de vigilance, les régions Grand-Est, Hauts-de-France et Bourgogne-Franche-Comté valident tous les critères pour passer en vert. Mais en Île-de-France, la situation est plus contrastée.

L'Ile de France pourrait rester en rouge

En Ile de France, le taux d'occupation des services de réanimation est encore jugé trop élevé dans certains départements. Seuls les Hauts-de-Seine, les Yvelines et le Val-de-Marne pourraient passer en vert. Pour les quatre régions encore en rouge, le taux de patients Covid-19 est bien sous la barre des 6% depuis plus d'une semaine. Quand on regarde le taux d'admission en réanimation, il est également inférieur à 60% indiqué par le gouvernement. À l’hôpital, les bons chiffres se confirment.







