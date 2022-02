Cancer : "We care at work" aide au retour à l’emploi après la maladie

Vendredi 4 février se tient la journée mondiale contre le cancer. Une maladie dont on ose de plus en plus parler. Mais il y a encore du chemin pour les malades, notamment quand il s’agit de retrouver le cours de leur vie et leur travail après un cancer.

Au téléphone, Léa Rolet, salariée de "We care at Work", aide les personnes atteintes d’un cancer en répondant à leurs questions, notamment sur le retour à l’emploi car ils sont souvent démunis. "Je vais faire le point sur sa situation, voir quels sont ses droits, les lui rappeler", dit-elle à propos d’une femme qui souhaite se réinsérer dans la vie professionnelle après la maladie.

Réapprivoiser son corps après un cancer

Léa, elle-même atteinte d’un cancer du système lymphatique en 2017, s’arrête de travailler pendant six mois. Au moment de revenir au travail, elle est rapidement licenciée. "Souvent, on pense que la maladie c’est le plus difficile, et finalement, beaucoup de personnes se disent que c’était plus dur après", déclare-t-elle. À l’institut Curie, des femmes prennent à réapprivoiser leurs corps après un cancer. Brigitte était cadre mais elle a préféré changer de métier et de cadence pour éviter toute rechute de sa maladie.