Canada : le PDG d'un fonds de pension démissionne après avoir reconnu s'être fait vacciner contre le Covid-19 aux Emirats

Marc Machin a reconnu avoir ignoré les recommandations de ne pas voyager à l'étranger, et bénéficié d'un vaccin réservé aux personnes âgées et aux soignants au Canada.

C'est un passe-droit qui ne passait pas. Le principal fonds de pension canadien, l'OIRPC, a annoncé vendredi 26 février la démission de son PDG. Mark Machin a reconnu s'être rendu aux Emirats arabes unis "où il s'est arrangé pour se faire vacciner contre le Covid-19", explique l'entreprise dans un communiqué.

"Après des discussions hier soir avec le conseil, M. Machin a présenté sa démission et celle-ci a été acceptée", ajoute l'OIRPC, qui gère les pensions de retraite d'environ 20 millions de Canadiens.

Moins de 3% des Canadiens ont reçu une dose

C'est le Wall Street Journal (lien en anglais et payant) qui avait révélé le séjour de Mark Machin aux Emirats arabes unis, en février, affirmant qu'il y avait reçu une dose du vaccin Pfizer/BioNTech.

Au Canada, la vaccination est encore réservée aux personnes âgées et aux soignants, et moins de 3% de la population a reçu une dose, après des retards de livraison des vaccins Pfizer et Moderna.

Par ailleurs, le gouvernement fédéral de Justin Trudeau multiplie depuis des mois les appels à éviter tout voyage non-essentiel à l'étranger. Il a récemment durci les conditions de quarantaine au retour au Canada pour les dissuader.