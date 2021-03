"Ça nous a ouvert une petite porte vers autre chose" : ce couple de Parisiens a changé de vie depuis le premier confinement

"Je suis Parisien, j'ai 41 ans, père de deux filles et entrepreneur à Minorque.” Entrepreneur à Minorque, cette île espagnole de Méditerranée : c'est la nouvelle vie d'Emmanuel. Et son secteur, c'est le pain. Il était cadre dans l'industrie de la musique à Paris depuis 20 ans et bien avant le premire confinement, il ressentait le besoin de faire un métier de ses mains. Séduit par une formation, il se lance : il va devenir boulanger à Minorque et il a déjà la passion. "La baguette, moi, je l'adore. Elle est croustillante, fraîche de ce matin... A l'école de boulangerie, on a tendance à mettre le nez dedans, ce qui n’est plutôt pas très Covid en ce moment..."

L'idée de changer de vie a commencé à lui trotter dans la tête avant l'épidémie de Covid. "Quand on devient parent, on recentre un peu plus sont temps disponible pour ses enfants."

"On cherche à partager autre chose avec les enfants, pas juste leur raconter une histoire le soir ou les emmener à l'école. Paris, la vie urbaine offrent peu de possibilités pour ça." Emmanuel à franceinfo

Le confinement a simplement eu un effet accélérateur. "On a pu se poser, se rendre compte qu'on était heureux ensemble. On a aussi réinventé notre relation, que ce soit avec les enfants ou entre nous, en couple" explique Emmanuel. L’occasion aussi de se reposer les bonnes questions : “Est-ce qu'on aura une voiture plus grande, on partira au ski et on fera des albums photos ou est ce qu'on va vivre d'un autre métier, ailleurs, tous les jours ?”

Emmanuel n'était pas le seul à avoir des rêves d'ailleurs. Sa compagne Stéphanie a elle aussi vécu cette année comme un déclic. "Ça nous a ouvert une petite porte vers autre chose. On n'était peut-être plus forcément en adéquation avec les valeurs de ce qu'incarne notre travail. On était tout le temps pressés. Cette vie, elle était quand même un peu essorante. On était hyper sociables, super impliqués dans le boulot... Il y avait toujours un truc qu'on faisait moins bien."

Emmanuel s'envole vers Madrid pour suivre sa formation. Stéphanie, pour le moment, reste à Paris. Son employeur est plus réticent à la laisser partir vers une nouvelle vie. Nouvelle vie qui passera aussi par des sacrifices financiers. Ils estiment que leur revenu sera divisé par dix.