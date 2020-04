"C'est le moment que nous craignions tous" : en guerre depuis 2014, le Yémen enregistre son premier cas de coronavirus

Englué dans une crise humanitaire catastrophique, le Yémen a enregistré son premier cas officiel de Covid-19.

Le Yémen, pays en proie à une grave crise humanitaire due à la guerre, a annoncé, vendredi 10 avril, un premier cas de contamination au nouveau coronavirus, faisant craindre aux ONG des répercussions catastrophiques en cas de propagation de l'épidémie. "Le premier cas confirmé de nouveau coronavirus a été recensé dans la province de Hadramout (sud)", a indiqué sur Twitter la commission gouvernementale sur la pandémie.

La personne contaminée dans la localité de Chahr reçoit des soins médicaux et son état est stable, a précisé ce comité, dirigé par le gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi, reconnu par la communauté internationale. Vendredi, un couvre-feu de 24 heures a été imposé à Chahr et ses environs. Toutes les personnes ayant été en contact avec le patient sont recherchées pour être isolées, a indiqué l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur Twitter.

700 lits pour 30 millions de personnes

"C'est le moment que nous craignions tous, car le Yémen est sous-équipé face au virus, avec seulement la moitié des établissements de santé encore opérationnels", a déploré de son côté Xavier Joubert, directeur de l'ONG Save the Children au Yémen. Il décompte 700 lits disponibles en unité de soins intensifs et 500 ventilateurs pour une population de quelque 30 millions de personnes. "Ce qui nous inquiète aussi, c'est (...) qu'il n'y a pas beaucoup de tests (500 disponibles actuellement) et de centres" pour les faire, a appuyé Yann Josses, coordinateur de Médecins du Monde au Yémen dans un entretien à l'AFP. "On s'attend à une catastrophe humanitaire, avec plusieurs millions de personnes infectées."

Le conflit déclenché en 2014 entre pouvoir et rebelles soutenus par l'Iran, a fait des dizaines de milliers de morts, essentiellement des civils, selon des ONG, et provoqué la pire crise humanitaire au monde avec 24 millions de Yéménites dépendant des aides, d'après l'ONU.

Le cessez-le-feu décrété unilatéralement à partir de jeudi par la coalition militaire menée par l'Arabie saoudite, alliée du pouvoir au Yémen, n'est pas respecté, des frappes aériennes ayant visé des cibles des rebelles Houthis quelques heures après son entrée en vigueur, selon des sources des belligérants à l'AFP. En décrétant cette trêve avant l'annonce du premier cas au Yémen, Ryad a dit espérer qu'elle permettrait de lutter contre la maladie dans ce pays pauvre menacé également par la famine, frappé par des épidémies de dengue et choléra et qui souffre d'un système de santé en déliquescence.