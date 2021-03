Brésil : le pays frappé de plein fouet par son variant du Covid-19

C’est dans la grande banlieue de São Paulo (Brésil) que le virus du Covid-19 frappe le plus fort ces derniers jours. Les morts sont de plus en plus fulgurantes et touchent des personnes de plus en plus jeunes. Le fils de Glaucia Rivera avait 3 ans, le petit garçon était déjà atteint d’insuffisance respiratoire. Il n’a pas résisté plus de 24 heures au virus.

L’état d’urgence sanitaire déclaré dans 26 grandes villes

"Ils ont cherché des places en réanimation dans tout l’Etat, mais il n’y en avait aucune car il avait besoin d’un lit en soins intensifs spécialisés Covid. Et comme il avait déjà une insuffisance, ils ont dû choisir", raconte Glaucia Rivera. Sa mort a provoqué une onde de choc dans un Brésil au bord du gouffre sanitaire. Plus de 4 000 patients en état critique attendent toujours une place en soins intensifs. L’état d’urgence sanitaire a été déclaré à São Paulo et dans 25 autres grandes villes brésiliennes.

