Brésil : des dizaines de milliers de manifestants réclament la destitution de Jair Bolsonaro

Le Brésil est dans la rue. Des dizaines de milliers de Brésiliens sont descendus dans les rues, samedi 24 juillet, afin de réclamer la destitution du président Jair Bolsonaro pour sa gestion de la crise du Covid-19, qui a fait plus d'un demi-million de morts dans le pays.

Les manifestants ont défilé pour le quatrième week-end d'affilée à l'appel des partis de gauche et des syndicats. Ils protestent contre le président de droite, visé par une enquête pour avoir présumément fermé les yeux sur des détournements de fonds publics dans l'achat de vaccins, ainsi que par une plainte en destitution de l'opposition.

"Dehors le criminel corrompu"

Les organisateurs avaient appelé à manifester dans tout le pays "pour défendre la démocratie, la vie des Brésiliens et pour mettre Bolsonaro dehors". A Rio, des milliers de personnes habillées de rouge et portant des masques ont défilé sous des slogans comme "Dehors le criminel corrompu". Ils ont dénoncé le démarrage tardif de la campagne de vaccination au Brésil, le chômage massif, et ont réclamé davantage d'aides pour les populations pauvres confrontées à la pandémie.

La presse brésilienne faisait état, samedi, de manifestations dans 20 des 26 états brésiliens. Des chiffres qui n'ont pas été confirmés par les organisateurs ou les autorités.

Jair Bolsonaro, à la tête du pays depuis 2019, est en difficulté dans les sondages. Alors que le Brésil a enregistré officiellement près de 550 000 morts du Covid-19, le président brésilien se montre ouvertement sceptique quant à la crise sanitaire, à la nécessité du port du masque et autres mesures visant à réduire la propagation du virus.