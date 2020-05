Bords de Loire fermés à Tours : "Nous ne sommes pas dans la même situation que Paris", affirme la préfecture

Face à l'affluence de personnes et le non-respect des mesures barrières, les bords de Loire à Tours et dans des communes limitrophes ont été de nouveaux interdits par la préfecture.

Les bords de Loire ont été fermés à Tours et dans les communes voisines par la préfecture d'Indre-et-Loire ce jeudi 21 mai. En cause : des rassemblements de personnes trop nombreuses et trop peu respectueuses des gestes barrières. Un attroupement à l'image de ceux vus près du canal Saint-Martin à Paris, lors du déconfinement, qui avaient là-aussi abouti à la fermeture des abords du canal. Pourtant, François Chazot, directeur de cabinet de la préfète d'Indre-et-Loire, l'assure : "Nous ne sommes pas dans la même situation que Paris". Pour lui, il s'agit d'un problème isolé, et la situation reste sous contrôle dans ce département "vert".

Que s'est-il passé pour que l'accès aux bords de Loire soient interdits au public ?

La police nationale a remarqué des rassemblements importants hier soir sur les bords de Loire à Tours. Ce sont des lieux fréquentés habituellement par les Tourangeaux, surtout en cette période de l'année car il s'y tient la Guinguette. Les policiers ont remarqué plusieurs centaines de personnes et surtout des groupes qui ne respectaient pas les distanciations sociales, ainsi que des groupes supérieurs au nombre de personnes autorisé de 10 personnes. Ce qui fait que nous avons pris la décision de fermer les bords de Loire sur les communes de Tours et avoisinantes. Mais nous ne sommes pas dans la même situation que Paris, car à Tours, les parcs et jardins restent ouverts.

Les gestes sanitaires sont-ils difficiles à faire respecter sur le terrain ?

Ce que nous avons vu sur les bords de Loire est assez exceptionnel depuis le début du déconfinement. À Tours il n'y a pas eu de rassemblements importants depuis le 11 mai. Il s'agit d'une réaction que l'on a voulu marquer, car si les mesures ne sont pas respectées, l'État prendra les décisions nécessaires pour éviter la reprise de l'épidémie. Le virus est encore présent et nous ne sommes pas à l'abri. Heureusement cela reste le seul signalement de rassemblements que nous avons eu à Tours.

De quels effectifs disposez-vous pour couvrir cette zone ?

Nous avons surtout travaillé avec la mairie de Tours pour la surveillance des bords de Loire. Elle était d'ailleurs tout à fait d'accord avec la décision de les fermer. Le personnel municipal nous a aidé à mettre des barrières, à signaler de manière claire la fermeture des bords de Loire. Nous travaillons aussi avec les mairies aux abords de Tours qui ont accueilli favorablement la décision. Ensuite, il y a effectivement des effectifs de gendarmerie et de police qui vont patrouiller dès ce soir. Les patrouilles vont être surtout mobilisées sur cet axe-là. Il s'agira de patrouilles régulières pour les soirs à venir.