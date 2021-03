Bordeaux : la préfecture de Gironde tente de limiter les rassemblements

Avec le retour des beaux jours, les quais de la Garonne, à Bordeaux (Gironde), sont plébiscités notamment à l’heure du déjeuner. Et ces attroupements posent problème : sans masque, le risque de contamination au Covid-19 est beaucoup plus élevé. Alors la préfecture, avec la municipalité écologiste de Bordeaux, a décidé, mercredi 3 mars, de durcir le ton. A partir de jeudi 4 mars, et pendant 15 jours, la consommation d’alcool est interdite dans le centre-ville, tous les jours, de 11 heures à 18 heures.

Ambiance défavorable aux gestes barrières

"On a constaté que ces ventes de bières, notamment, causaient des rassemblements, bien au-delà de six personnes, créaient une ambiance qui était défavorable au respect des gestes barrières entre nos concitoyens", a déclaré à France 2, Fabienne Buccio, préfète de Gironde. La fermeture des quais de la Garonne n’est pas encore envisagée. Le taux d’incidence à Bordeaux est de 171 pour 100 000 habitants depuis la semaine dernière.

Le JT

Les autres sujets du JT