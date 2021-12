Belgique : le Conseil d'État suspend la fermeture des théâtres et autres lieux de culture

En Belgique, le Conseil d'État a suspendu mardi 28 décembre la fermeture des salles de spectacle, car la justice considère que les autorités n'ont pas suffisamment démontré la dangerosité de ces lieux pour la santé des Belges. "Le gouvernement va réunir aujourd'hui son comité de concertation Covid, et il devrait officiellement annoncer la réouverture de toutes les salles de spectacle, une semaine après en avoir ordonné la fermeture", rapporte le journaliste Julien Gasparutto, correspondant à Bruxelles pour France Télévisions, en direct de Bruxelles pour le 8 Heures de France 2, mercredi.



La grogne du monde culturel

"Le Conseil d'État avait été saisi par un théâtre de la région de Bruxelles, et depuis une semaine, la grogne avait gagné l'ensemble du monde culturel. Certains théâtres et cinémas étaient même restés ouverts en signe de protestation", poursuit le journaliste. Les établissements pourront donc désormais rouvrir, mais avec "des jauges plus limitées qu'en France", précise Julien Gasparutto. "Ici, ce sont 200 personnes maximum en intérieur dans les salles de spectacle", conclut-il.