Bâtiment : l’appel à l’aide

L’équilibre est précaire pour les emplois du bâtiment. Selon la fédération, 120 000 postes pourraient être menacés en 2020, soit 18 % d’activité en moins. Un chantier de construction près de La Rochelle (Charente-Maritime) a repris depuis plus d’un mois, pourtant pour le patron difficile de revenir aux effectifs d’avant la crise sans sanitaire.

Baisse des commandes publiques

Entre problèmes d’approvisionnement et baisse des commandes publiques : "On ne peut pas reprendre des intérimaires, selon Mathieu Ridoret directeur général délégué de Ridoret menuiserie, ce n’est pas qu’on ne veut pas c’est qu’on ne peut pas. Vu l’activité qui a repris assez lente et progressive, si on prend un chantier qui comporte habituellement 15 personnes, aujourd’hui on est plutôt à 10 ou 12 personnes qui interviennent."

Le JT

Les autres sujets du JT