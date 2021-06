Baccalauréat : les élèves se préparent pour le premier grand oral

Dans un lycée de Dijon (Côte-d'Or), on apprend à prendre possession de l'espace, pour évacuer le stress. Les élèves au grand oral se préparent avec une comédienne. Ils ont 20 minutes pour convaincre et démontrer leurs talents oratoires : un exposé et une séance de questions-réponses avec le jury, avant d'aborder son projet d'orientation. Le grand oral est la nouveauté du bac 2021. Le candidat choisit le thème en fonction de sa spécialité. Pour Coraline, ce sont les arts appliqués : elle articulera graphisme et mode. "Ça nous permet de parler de nos convictions, aussi", dit-elle.

82% de la note en contrôle continu

Certains élèves manquent de temps ou de préparation, à cause de la pandémie. Cet examen oral est le premier pour certains d'entre eux, après avoir sauté le bac de français de première. 82 % de la note du bac est toutefois au contrôle continu. En termes d'enjeux, le grand oral ne pèse pas beaucoup.