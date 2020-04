Au Royaume-Uni, un vétéran de 99 ans marche pour récolter des fonds pour l'hôpital public

Ne l'appelez surtout pas Tom Moore, il risquerait de se vexer. "Je suis le capitaine Moore, et je marche pour le NHS, l'hôpital public", dit-il. À 99 ans, le capitaine Moore, donc, est fier de son grade, et, surtout, de son passé dans l'armée britannique. Mais, aujourd'hui, c'est au personnel soignant en première ligne face au Covid-19 qu'il veut rendre hommage.

5 millions d'euros déjà récoltés

Alors, il marche encore et encore pour lever des fonds pour le NHS. Et ce, avec son déambulateur, lui qui s'est récemment brisé la hanche. Son objectif : faire 100 fois le tour de son jardin, 2,5km, en espérant récolter un peu plus de 1 000 euros. Sur internet, son initiative est allée bien au-delà de ses espérances : plus de 5 millions d'euros ont déjà été amassés. Un succès inattendu pour celui qui fêtera ses 100 ans dans deux semaines.

