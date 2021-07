Bras de fer entre Pékin et Washington autour d'une enquête sur les origines du Covid-19

Les tensions entre les Etats-Unis et la Chine prend une nouvelle tournure. "Arrogance", "manque de respect"... Pékin a critiqué vivement, jeudi 22 juillet, la demande de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de poursuivre sur son sol l'enquête sur les origines du Covid-19, s'attirant une réplique véhémente de Washington sur son attitude "d'obstruction" jugée "irresponsable".



Les premiers malades du coronavirus ont été identifiés fin 2019 dans la ville chinoise de Wuhan. Le virus s'est depuis répandu à la surface du globe, faisant plus de 4 millions de victimes à ce jour. Plus d'un an et demi après le début de la pandémie, les scientifiques peinent toujours à en retracer l'origine. Le sujet est devenu un énième point de contentieux dans les relations déjà difficiles entre la Chine et les Etats-Unis.

La Chine a révélé le 31 décembre 2019 à l'OMS l'existence d'un foyer de pneumonie virale inconnue sur son sol. Mais Pékin n'admet pas pour autant que le coronavirus soit né en Chine et a même laissé entendre qu'il aurait pu être importé dans le pays.

Le régime du président Xi Jinping combat aussi farouchement la théorie selon laquelle le Covid-19 aurait pu s'échapper d'un de ses laboratoires, en particulier de ceux de l'Institut de virologie de Wuhan, pointé du doigt par l'ex-administration Trump (2017-2021). Longtemps balayée d'un revers de la main par la plupart des experts, cette hypothèse revient cependant en force ces derniers mois.