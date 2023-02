Après le Covid-19, les jeunes Français subissent une vague de dépressions inédite

Le travail de recherche a été réalisé à partir de questionnaires auprès d'environ 25 000 personnes sélectionnées aléatoirement.

Confinements à répétition, incertitudes sur l'avenir, culpabilisation face à l'épidémie... La crise du Covid-19 a provoqué une hausse sans précédent des épisodes dépressifs chez les jeunes Français, selon Santé publique France. Cette vague risque de marquer toute une génération.

Depuis vingt ans, des études semblables sont menées régulièrement en France, la précédente remontant à 2017. Entre les deux dernières, le Covid-19 est passé par là, et les cas de dépression ont connu un bond sans précédent, une conclusion qui va dans le sens d'autres travaux déjà réalisés à l'étranger.

Les jeunes particulièrement touchés

Cette hausse frappe toute la population, mais c'est tout particulièrement les 18-24 ans qui sont touchés. Chez eux, la proportion des épisodes dépressifs a quasiment doublé pour atteindre environ un cinquième des personnes interrogées.

Impossible, bien sûr, d'établir dans chaque cas un lien précis de cause à effet entre la crise du Covid-19 et la survenue d'une dépression, d'autant que les causes de cette maladie obéissent toujours à de multiples facteurs, qui vont de l'histoire personnelle du patient à sa physiologie.

Mais, de manière générale, "le stress causé par (le) Covid-19 et les restrictions imposées pour (le) contrôler apparaît comme l'une des principales hypothèses explicatives de cette hausse", jugent les chercheurs.