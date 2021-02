Annonces de Jean Castex : "Le gouvernement ne maitrise pas du tout la situation", déplore Éric Coquerel

Jeudi 25 février, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que 20 départements étaient mis sous surveillance renforcée et que de nouvelles mesures pourraient y être appliquées à partir du 6 mars prochain. "Je suis très inquiet. On a un gouvernement qui, faute d'anticipation et de réaction, ne maîtrise pas du tout la situation", déplore Éric Coquerel, député (FI) de Seine-Saint-Denis, dans le journal de 23 Heures de franceinfo.

Le gouvernement a perdu "la course de vitesse" entre le variant et le vaccin, selon le député

"Ce qui est en train de se passer dans le pays, le gouvernement savait très bien que ça allait arriver. On savait qu'à partir du moment où on avait des variants plus contagieux, l'épidémie allait reprendre. Entre le variant et le vaccin, il y a une course de vitesse que le gouvernement a pour l'instant perdue", poursuit l'élu. Ce dernier s'attaque également à la stratégie mise en place depuis le mois de janvier : "Le couvre-feu à 18 heures ne marche pas, socialement c'est une catastrophe."

