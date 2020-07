André : la fin d’une marque star

À Cannes (Alpes-Maritimes), Lille (Nord) ou Paris, mardi 30 juin, des salariés d’André étaient en grève. L’enseigne de chaussures a été placée en redressement judiciaire en avril dernier. “On n’a pas d’info… Il y a une décision finale le 24 juillet”, commente Jenifer Aufret, vendeuse. Il y aurait peut-être un repreneur pour 47 boutiques, mais lesquelles?

“Gilets jaunes”, grève, confinement

Les 409 salariés d’une marque pourtant centenaire sont dans l’incertitude. Dans les années 1980, le chausseur compte plus de 500 magasins dans toute la France. Depuis ces dernières années, c’est la descente aux enfers. Un virage manqué vers le commerce en ligne, et une stratégie de montée en gamme loupée, selon un expert, ont affaibli la marque. Malgré le rachat par le site de vente en ligne Spartoo, les problèmes s’accumulent. S’y ajoutent le mouvement des “gilets jaunes”, la grève dans les transports et le confinement.

