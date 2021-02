Alpes-Maritimes : Nice et le littoral azuréen confinés pour deux week-ends

Dans les Alpes-Maritimes, l’aire urbaine sur le littoral de Menton à Théoule-sur-Mer, en passant par Nice et Cannes, sera confinée les deux prochains week-ends, a annoncé le préfet, lundi 22 février. "Les sorties seront autorisées pour les personnes munies d’une attestation et pour des motifs dérogatoires", a détaillé Bernard Gonzalez.

Tests PCR aléatoires dans les aéroports

Les promenades seront autorisées pendant une heure et jusqu’à cinq kilomètres autour du domicile. Les Alpes-Maritimes sont le département de France avec le plus fort taux d’incidence du Covid-19 : 588 cas pour 100 000 habitants, contre 197 à l’échelle nationale. Les zones commerciales de plus de 5000m² seront fermées, sauf pour le secteur de l’alimentaire et de la santé. La jauge passe de 10 à 15m² par visiteur dans les commerces de plus de 400m². Enfin, le port du masque devient obligatoire dans toutes les zones fréquentées et les contrôles aux frontières vont être renforcés avec la possibilité d’effectuer des tests PCR aléatoires dans les aéroports.

Le JT

Les autres sujets du JT