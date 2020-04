Allocations sociales : la Poste prise d'assaut

Face à la diffusion de plus en plus importante du coronavirus Covid-19 et la mise en place du confinement, mardi 17 mars, la Poste avait fait le choix drastique de revoir à la baisse son activité, fermant jusqu'à 80% de ses agences sur l'ensemble du territoire. Lundi 6 avril, pourtant, 1,5 millions de personnes étaient attendues au guichet de leur agence pour percevoir, comme d'habitude, leurs différentes allocations sociales en liquide.

D'importantes files d'attente

Alors, les dirigeants de l'entreprise publique ont dû prendre des mesures pour absorber ce flux, qui dès le petit matin a généré d'importantes files d'attente. Pour autant, la sécurité sanitaire n'était pas négligée. "On a mis en place, pour les prestations sociales, exceptionnellement pour cela, des plexiglas pour éviter qu'il y ait une diffusion trop importante du virus", explique le directeur d'un bureau de poste à Lyon (Rhône).

