Allergies : "Les pollens de graminées on en a jusqu'à la mi-juillet ou fin juillet", prévient un allergologue

La quasi totalité de la France est en alerte rouge aux pollens de graminées. Le réchauffement climatique et la pollution favorise le développement des allergies qui concerne près d'un quart de la population.

"Les pollens de graminées on en a jusqu'à la mi-juillet ou fin juillet, c'est pas près de finir", a expliqué lundi 1er juin sur franceinfo Edouard Seve, médecin allergologue à Fontainebleau et vice-président du Syndicat des allergologues. La quasi-totalité de la France est en alerte rouge pour ce type d'allergène. Le docteur Edouard Seve indique qu'un Français sur quatre souffre d'allergie, un phénomène en hausse notamment avec le réchauffement climatique. La plupart des symptômes comme les éternuements et les yeux rouges sont bien distincts de ceux du Covid-19, souligne le médecin.



franceinfo : Les allergies aux pollens arrivent aussi plus tôt qu'avant dans la saison, le réchauffement climatique est-il en cause ?



Edouard Seve : Oui, en effet, parce qu'il y a plus de pollens qui vont arriver plus tôt. On va être au contact plus longtemps. Il y a aussi les changements au niveau de tout ce qu'on a planté, on a planté beaucoup de bouleaux dans les villes parce que c'est un arbre qui pousse bien et qui résiste bien sauf qu'il est assez allergisant. En ce moment, on est en plein dans le rouge pour les graminées sur toute la France, quasiment. En Corse, il y en a un peu moins. En haute altitude, il y a un petit décalage de deux-trois semaines, mais ils vont être rouge prochainement. Les pollens de graminées on en a jusqu'à la mi-juillet ou fin juillet, c'est pas près de finir.

Au niveau des cultures, on fait des grands champs avec toujours le même type de plantes. Du coup, si on est allergique à cette plante, on va être beaucoup plus gêné que si c'était mélangé.Edouard Seve, allergologue



Combien de personnes sont allergiques aux pollens en France ?



Il y en a de plus en plus et ça commence de plus en plus tôt. On estime que, toutes allergies confondues, il y aurait presque un Français sur quatre allergique. Il y a différents facteurs. Il y a un petit peu la génétique. Il y a la pollution qui peut aussi aggraver le nombre de patients allergiques. Et puis, le mode de vie fait que, avec d'une part la pollution, ce qu'on peut consommer, tous les produits avec lesquels on peut être en contact vont favoriser le développement d'allergies malheureusement.



Pouvez-vous nous aider à différencier les symptômes de ces allergies aux pollens des symptômes du Covid-19 ?



Les pollens vont atteindre toutes les muqueuses, donc ça peut atteindre les lieux avec les yeux qui sont rouges, qui gonflent, qui grattent, qui pleurent, le nez qui va aussi démanger, qui va couler, on va éternuer, la gorge qui peut gratter également. Et ça peut descendre plus bas au niveau des bronches avec une toux voir de l'asthme, si vraiment on est très atteint. Alors ça peut ressembler [aux symptômes du Covid-19], mais ça n'est pas forcément les mêmes symptômes. Les éternuements, par exemple, le nez qui gratte, les yeux rouges sont quand même plutôt allergiques. Et ça va se manifester plutôt lorsqu'on va sortir dehors, dans des circonstances un peu particulières.

Il n'y aura pas de fièvre, il n'y aura pas de courbatures pour les allergies.Edouard Seve, allergologue

Et les allergies vont être soulagées par des antihistaminiques, en prenant une douche pour rincer les pollens. Avec des gestes simples, déjà, si ça améliore les symptômes, c'est que ça ne doit pas être le coronavirus.