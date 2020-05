Allemagne : plusieurs nouveaux foyers de coronavirus inquiètent le pays

Assez peu touchée pendant la première vague de l'épidémie de coronavirus qui a frappé l'Europe aux mois de février et mars, l'Allemagne avait fait le choix de se déconfiner plus tôt que ses voisins, dès le 20 avril. Si pendant plusieurs semaines ce choix avait semblé payant, avec un taux de contamination assez bas, le week-end du 9 et 10 mai pourrait remettre en perspective les choix du gouvernement. Ainsi, plusieurs foyers ont été recensés ces dernières 48 heures dans le pays.

"L'épidémie progresse à nouveau"

"L'épidémie repart dans trois endroits différents en Allemagne, avec notamment un abattoir où il y a plus de cent employés qui ont été contaminés. Au niveau national, les chiffres se dégradent. C'est un indicateur à prendre avec prudence, puisqu'il est très volatil, mais, désormais, chaque malade contamine en moyenne plus d'une autre personne. Cela veut dire que l'épidémie progresse à nouveau", explique, en direct de Berlin, le journaliste Laurent Desbonnets.

