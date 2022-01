Allègement du protocole sanitaire à l'école : "On va avoir beaucoup plus de trous dans la raquette", s'alarme le syndicat SNUipp-FSU

"Ce qui nous inquiète, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de trous dans la raquette", a réagi jeudi 6 janvier sur franceinfo Guislaine David, la co-secrétaire générale et porte-parole du syndicat SNUipp-FSU, après l'annonce de l'allègement du protocole sanitaire à l'école annoncé par le gouvernement.

"Ce nouvel allègement des tests ne nous a pas été présenté jeudi après-midi en réunion sanitaire avec le ministre", a regretté Guislaine David. Selon ce nouveau protocole, si un élève de la classe est négatif un jour, puis positif à J+2 ou J+4, il ne sera pas nécessaire de redémarrer un cycle de dépistage de trois tests pour les autres élèves. Le parcours de dépistage des élèves restera valable pendant sept jours.

Plutôt une fermeture 7 jours de la classe

Le cycle de tests ne redémarrera que si le second cas confirmé a eu des contacts avec les autres élèves après un délai de sept jours suite à l'identification du premier cas.

Selon Guislaine David, "on aura forcément des enfants qui vont se trouver positifs à J+5 ou J+6 et on va avoir des cas qui vont se contaminer encore plus", s'est-elle inquiétée. "On comprend la question de la disponibilité des autotests et la difficulté de faire des tests aux enfants. On va forcément avoir des cas positifs."

"C'est pour ça d'ailleurs que pour régler tous ces problèmes, cette usine à gaz, on demande d'isoler les cas contacts lorsqu'on a un cas positif dans la classe, on ferme la classe 7 jours, ce qui veut dire que les élèves de cette classe sont protégés pendant 7 jours", a expliqué la co-secrétaire générale et porte-parole du syndicat SNUipp-FSU.