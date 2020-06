Airbus : 5 000 postes menacés en France

C’est une douche froide pour les salariés d’Airbus, le géant européen de l’aéronautique s’apprête à tailler dans ses effectifs. 15 000 postes pourraient être supprimés en Europe, dont 5 000 en France, soit plus d’un salariéssur dix. Mardi 30 juin dans la soirée, à Blagnac (Haute-Garonne) au siège d’Airbus, les salariés s’interrogent sur leur avenir. “Il y a beaucoup de on-dit, mais bon, c’est sûr que c’est inquiétant”, explique l’un d’eux.

Crainte de départs forcés

“Je suis inquiet et j’espère que les suppressions de postes ne concerneront que des gens proches de la retraite”, ajoute un autre. Des suppressions de postes, dont on ne connaît pas encore les modalités, mais certains syndicats craignent des départs contraints. “Il est hors de question qu’il y ait des mesures de licenciements contraints. C’est notre objectif et on va tout faire pour y arriver”, assure Jean-François Knepper, délégué syndical central FO Airbus.

Le JT

Les autres sujets du JT