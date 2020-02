VRAI OU FAKE À vrai dire. Covid-19 : fenouil, vitamine, cocaïne sont-ils vraiment des remèdes efficaces ?

Le flot de rumeurs et d'infox ne se tarit pas au sujet du nouveau coronavirus et de la maladie qu'il provoque, le Covid-19. Sur les réseaux sociaux, on peut lire que le virus se cache dans les emballages à bulles envoyés dans le monde entier, qu'il épargne les populations d'Afrique ou qu'il pourrait se soigner avec du fenouil, de l'ail, de la vitamine C ou même de la cocaïne. Nous avons vérifié.