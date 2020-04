À Cuba, la débrouille en temps de pénurie est une seconde nature

Faire de longues queues pour faire ses courses à la Havane, des scènes quotidiennes (illustration du 13 décembre 2018). (YAMIL LAGE / AFP)

Pour relativiser en temps de crise sanitaire liée au coronavirus, un petit tour à Cuba où depuis les années 1990 et le départ des Soviétiques, en fait après la chute de l’URSS, les Cubains se sont retrouvés du jour au lendemain livrés à eux-mêmes. On appelle cette décennie la "période spéciale en temps de paix".

Quand l’île a perdu son principal allié, elle a dû subvenir à ses propres besoins. C’est à cette époque que sont apparus les "organoponicos", les potagers urbains bio qui fournissent encore aujourd’hui en légumes frais et en circuits courts les habitants des grandes villes. À cette époque, les Cubains ont appris à faire sans tout simplement. Comment fait-on sans papier toilette par exemple ? Beaucoup de Cubains vous répondront avec du papier journal tout simplement. Et comment fait-on sans fromage pour une Française à Cuba ? Et bien, on s’habitue tout simplement et surtout on consomme différemment. Et on demande conseil à un ami.

Je peux sortir vouloir acheter du fromage, et en fait il n’y a pas de fromage, mais j’oublie le fromage parce que j’ai trouvé des clous ! Et je rentre chez moi content parce qu’enfin j’ai trouvé ces clous que je cherchais depuis si longtemps ! Emilio Cruz Dumont, un Cubain de la Havane à franceinfo

Emilio Cruz Dumont explique, par exemple, que quand il doit "aller faire les courses ce n’est pas quelque chose qui est pensé ou réfléchi. Je vais tout simplement au magasin", dit-il.

Des groupes d’entraide sur les réseaux sociaux pour trouver les produits

Où y a-t-il des couches pour bébé de 2 ans ? Posez la question sur un de ces groupes d’entraide qui se sont créés sur WhatsApp ou Telegram et la réponse arrive en quelques minutes. Depuis 2018, avec l’arrivée de l’internet mobile, ces groupes intitulés "Donde hay ?" (où y a-t-il ?) permettent de localiser les produits en magasins ou de vendre et échanger des marchandises. Ils sont organisés par thématique comme la mécanique, les médicaments, les produits d’entretiens, ou l’alimentation…

La Havane, ville figée dans le temps, pas qu’une image

Le temps à Cuba y est comme suspendu. Vous qui êtes confinés, arrêtés, dans l’attente de reprendre une vie normale... restez tranquille ! Ici, cela fait 62 ans que Cuba vit hors de ce rythme de la mondialisation et de l’économie capitaliste et l’île a survécu jusqu’à présent ! C’est vrai qu’à Cuba, il faut être patient et faire de longues files d’attente pour acheter du pain, du poulet ou encore payer une facture. Mais ces queues sont des espaces de socialisation : on y discute beaucoup, on apprend de nouvelles recettes ou de nouvelles manières de "faire sans". Les Cubains dans ces moments ont l’habitude effectivement de parler et d’échanger, de se plaindre aussi, car ils l’avouent, l’attente et les pénuries, ça n’est pas une partie de plaisir. Heureusement, les Cubains ne manquent pas d’humour, de musique ni de rhum.